Скорость пролета космического объекта через нашу планетную систему составляет порядка 210 тыс. км/ч

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Астрономы провели первые детальные наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS при помощи инструментов орбитального телескопа "Хаббл", что позволило им определить минимальный и максимальный радиус ядра этого объекта - 320 и 5 600 м. Об этом сообщил сайт космического телескопа "Хаббл".

"Хабблу также удалось получить фотографии газопылевого "хвоста" кометы 3I/ATLAS и выбросов пыли с ее поверхности. По текущим оценкам ученых, количество выбрасываемой пыли в целом соответствует тому, как много материи испускают кометы, возникшие внутри Солнечной системы, на расстоянии в 480 млн км от Солнца", - говорится в сообщении.

Данные сведения были получены научной командой телескопа "Хаббл" при анализе снимков, полученных в конце июля 2025 года в оптической части спектра при помощи бортовой камеры WFC3. Ее разрешения не хватило для того, чтобы получить увидеть отчетливые границы ядра кометы, однако при этом ученым удалось существенно сузить границы возможных его размеров - от 320 до 5600 м.

В этом отношении межзвездная комета сравнима с кометой C/2010 X1, открытой в 2010 году российским астрономом Леонидом Елениным, а также с другими короткопериодическими кометами. При этом комета 3I/ATLAS движется в разы быстрее ее аналогов, возникших внутри Солнечной системы - скорость ее пролета через нашу планетную систему составляет порядка 210 тыс. км/ч, что является рекордом для всех известных межзвездных "гостей".

Более точные оценки размеров кометы, а также первые четкие фотографии этого объекта будут получены после того, как он будет изучен при помощи наследника "Хаббла", космической обсерватории "Джеймс Уэбб". Первые наблюдения такого рода, как надеются астрономы, будут проведены уже в ближайшее время.

Третий гость из межзвездной среды

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Данная комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.