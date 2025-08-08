Ему было 97 лет

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Американский астронавт, участвующий в космической программе "Аполлон", Джеймс Ловелл умер на 98-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его информации, Ловелл умер в четверг, 7 августа, в Лейк-Форесте, штат Иллинойс.

21 декабря 1968 года к Луне был запущен корабль Apollo 8 с тремя астронавтами на борту, включая Джеймса Ловелла. В ходе этой миссии он, Фрэнк Борман и Уильям Андерс первыми в истории космонавтики покинули пределы околоземного пространства и достигли окрестностей другого небесного тела.

Астронавт также участвовал в миссии Apollo 13, однако она оказалась неудачной - на окололунной орбите взорвался бак с кислородом, что привело к выходу из строя основной энергетической установки корабля. Экипажу удалось благополучно вернуться на Землю.