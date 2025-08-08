Crew Dragon с космонавтом Песковым отстыковался от МКС

Ожидается, что корабль приводнится у побережья Калифорнии в 11:33 по местному времени

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10 отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка произошла 8 августа в 18:15 по времени восточного побережья (01:15 мск субботы). Как ожидается, Crew Dragon приводнится у побережья штата Калифорния в 11:33 по местному времени (22:33 мск), таким образом, путь от орбитальной станции до Земли займет порядка 20 часов.

Экипаж Crew-10, в состав которого помимо Пескова вошли астронавты США Энн Макклейн (командир), Николь Айерс (пилот) и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси (специалист миссии), прибыл на МКС 16 марта.

Ранее в августе на орбитальную станцию прибыл экипаж миссии Crew-11, в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов.