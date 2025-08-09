Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю

Путешествие от орбитальной станции до Земли заняло около 17 часов

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10 вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль приводнился у побережья в штате Калифорния. Путешествие от орбитальной станции до Земли заняло у экипажа порядка 17 часов.

Экипаж Crew-10, в состав которого, помимо Пескова, вошли астронавты США Энн Макклейн (командир), Николь Айерс (пилот) и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси (специалист миссии), прибыл на МКС 16 марта. Таким образом, миссия Crew-10 продлилась чуть менее пяти месяцев.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025-2026 годы включительно.

Как заявил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, министр транспорта США, и.о. главы NASA Шон Даффи подтвердил готовность продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах по программе МКС на период после 2026 года.