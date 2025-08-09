Зубрицкий показал, как с МКС проводили экипаж Crew-10

Отстыковка произошла 8 августа в 18:15 по времени восточного побережья

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий показал, как экипаж МКС проводил корабль Сrew Dragon Endurance, на котором на Землю вернутся астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониши и российский космонавт Кирилл Песков.

"Проводили экипаж Crew-10. Пожелали им счастливой дороги и удачного приводнения. 9 августа вечером они совершат посадку у побережья Калифорнии, недалеко от города Сан-Диего. Спасибо за отличный совместный полет и до встречи на Земле!" - рассказал Зубрицкий.

Отстыковка корабля от МКС произошла 8 августа в 18:15 по времени восточного побережья (01:15 мск 9 августа). Как ожидается, Crew Dragon приводнится у побережья штата Калифорния в 11:33 по местному времени (22:33 мск).