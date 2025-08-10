Луна может засветить небо во время звездопада Персеиды

Сохранение такой активности возможно в течение нескольких ночей до и после пика

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Близкая к полной фазе Луна может создать нежелательную засветку во время наблюдения максимальной активности метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Персеиды действуют ежегодно с 17 июля по 31 августа. Максимум потока в этом году придется на 13 августа: астрономы ожидают до 100 вспышек в час. Такая активность может сохраняться в течение нескольких ночей до и после пика. Начиная с 10 августа россияне по ночам уже могут наблюдать повышенное число метеоров в небе.

"Условия наблюдения Персеид в 2025 году не совсем благоприятные, так как Луна близка к полнолунию, которое прошло 9 августа, и в ночь максимума помешает наблюдению метеоров", - сообщили в планетарии.

Луна появится из-за горизонта после 21:00 мск 12 августа. Поднимаясь выше, яркий объект будет все больше мешать наблюдению "падающих звезд".

В ночь пика спутник Земли сблизится с Сатурном. На ночном небе также можно будет наблюдать яркие Венеру и Юпитер.