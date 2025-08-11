Космонавт Зубрицкий показал кадры полярного сияния над Антарктикой

Спецкор ТАСС сообщил, что вспыхивающие точки в кадрах являются искусственными спутниками, которые в полете попадают в лучи Солнца, освещаются им, а затем вновь исчезают в темноте

МКС, 11 августа. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий поделился таймлапсом южного сияния: полярного сияния над Антарктикой.

"Сейчас высокая солнечная активность, в районах полюсов образуется такое свечение. На данном таймлапсе - вид в сторону Антарктики. В таймлапсе мы пролетаем над южными водами Атлантики, Индийского и Тихого океанов", - сказал он.

Космонавт пояснил, что вспыхивающие точки в кадрах - это искусственные спутники, которые в полете попадают в лучи Солнца, освещаются им, а затем вновь исчезают в темноте.

Южное сияние, как и северное, возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Электрически заряженные частицы, излучаемые Солнцем (солнечный ветер), воздействуют на разреженные газы в верхней атмосфере. Эти частицы захватываются магнитным полем Земли и сталкиваются с атомами и молекулами газов в верхней атмосфере (термосфере и экзосфере). В результате столкновений электроны атомов азота и кислорода на время переходят в "возбужденное" энергетическое состояние, а после их возвращения в нормальное состояние некоторая часть высвобожденной энергии излучается в виде фотонов света с разной длиной волны.