На Солнце произошли две сильные вспышки

В Институте прикладной геофизики прогнозируют, что 12 августа возможны вспышки самого высокого класса Х

МОСКВА, 12 августа /ТАСС/. Две сильные вспышки на Солнце предпоследнего класса мощности произошли ночью 12 августа, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"03.59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N03W89) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 34 минуты и в 04.23 мак в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N05W89) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью девять минут", - сообщили в ИПГ.

В институте прогнозируют, что 12 августа возможны вспышки самого высокого класса Х.