Как отметил специальный корреспондент ТАСС на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, этот день - символ мужества, доблести и неба, покоренного отвагой

МКС, 12 августа. /ТАСС/. Российский экипаж 73-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) в видеообращении поздравил летчиков Военно-воздушных сил (ВВС) России с профессиональным праздником.

"Дорогие авиаторы, однополчане, боевые товарищи и все, кто связал свою жизнь с защитой неба нашей Родины! С борта Международной космической станции сердечно поздравляем вас с Днем Военно-воздушных сил. <…> Желаем небесному воинству крепости духа и здравия тела, победного мирного неба, надежного счастья, семейного тепла и благополучия, новых профессиональных высот и верности любимому делу!" - обратился к военным летчикам командир экипажа Сергей Рыжиков.

Как отметил специальный корреспондент ТАСС на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, этот день - символ мужества, доблести и неба, покоренного отвагой. "Вы - наследники славных традиций российской авиации, защитники воздушных рубежей Отечества. Ваш профессионализм, выдержка и преданность делу - основа мирного неба над нашей страной", - добавил он.

"Взлет опасен, полет прекрасен, посадка сложна. Эти слова знает каждый авиатор. Пусть все полеты будут безопасными, каждая посадка мягкой, и очередной день службы приносит уверенность в завтрашнем дне. <…> Мы будем летать быстрее и выше всех и, как и прежде, громить любого врага, укрепляя мощь нашего государства", - сказал бортинженер МСК космонавт Олег Платонов.

Космонавты Роскосмоса Рыжиков и Зубрицкий вместе с астронавтом НАСА Джонатаном Кимом прилетели на МКС в составе экипажа ТПК "Союз МС-27" 8 апреля. Платонов, военный летчик-истребитель 1-го класса, ветеран боевых действий, прибыл на станцию 2 августа в составе миссии SpaceX Crew-11.