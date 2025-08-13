Такие сведения значительно расширят представления ученых об эволюции светил в Галактике

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Астрономы использовали снимки с недавно отключенной орбитальной обсерватории GAIA для подготовки пока самой детальной карты распределения переменных звезд по 1,2 тыс. рассеянных звездных скоплений в Млечном Пути. Такие сведения значительно расширят представления ученых об эволюции светил в нашей Галактике, сообщила пресс-служба швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

"Мы впервые одновременно изучили и большое число рассеянных звездных скоплений, и переменных звезд. Все мы состоим из звездной пыли, в результате чего изучение того, как протекает жизнь светил и как работают законы физики, управляющие процессами в их недрах, является крайне важным для изучения истории человечества и поиска нашего места в космосе", - заявил доцент EPFL Ричард Андерсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, европейский орбитальный телескоп GAIA, проработавший на орбите одиннадцать лет, был выведен в космос с целью подготовки самой точной карты Млечного Пути. За все время работы ему удалось определить точные координаты почти двух миллиардов светил, а также подготовить несколько сверхточных карт ближайших окрестностей Солнечной системы.

В число этих звезд входят не только различные звезды главной последовательности, белые и коричневые карлики, но и цефеиды и другие классы переменных звезд, чья яркость меняется предсказуемым образом в результате некоторых физических процессов в недрах этих светил. Подобные объекты представляют огромный интерес для астрономов, так как их пульсации позволяют очень точно измерять расстояния в космосе, а изучение процессов в их недрах расширяет представления ученых о звездной эволюции.

Асторономы заинтересовались тем, как много переменных звезд присутствует в так называемых рассеянных звездных скоплениях - группах из нескольких тысяч звезд, возникших в одно и то же время в одних и тех же облаках газа, которые впоследствии были рассеяны в результате гравитационных взаимодействий. Проведенный учеными анализ каталога снимков с GAIA показал, что в 1,2 тыс. рассеянных скоплений Млечного Пути присутствует около 34,7 тыс. подобных светил, что составляет около 20% от их общего "звездного населения".

Как отмечают исследователи, столь высокая распространенность переменных звезд в открытых звездных скоплениях позволяет использовать их в качестве инструмента для изучения истории эволюции данных групп звезд, а также для независимой проверки расстояний до этих объектов Млечного Пути. Анализ последних порций данных, переданных на землю зондом GAIA, а также новые фотографии скоплений, полученные при помощи обзорного телескопа LSST, помогут значительным образом расширить и дополнить карту распределения переменных звезд по подобным скоплениям, подытожили ученые.