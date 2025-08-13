Над станцией Восток в Антарктиде зафиксировали крупный метеорит

Он мог оставить на Земле фрагменты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Крупный метеорит пролетел над станцией Восток в Центральной Антарктиде и мог оставить на Земле фрагменты. Как сообщила пресс-служба Арктического и Антарктического научного-исследовательского института (ААНИИ), полет метеорита был зафиксирован полярниками.

"Яркий светящийся объект появился на ночном небе сегодня, 13 августа, около 16:00 по местному времени. Метеорит двигался быстро и оставил за собой яркий белый след, который можно было наблюдать в небе более получаса", - говорится в сообщении.

Ученые ААНИИ отмечают, что падение метеоритов - довольно частое явление, но его редко удается запечатлеть.

"Фото- и видеофиксация таких явлений случается довольно редко. В данном же случае удивительно, что в столь слабонаселенном месте удалось запечатлеть след пролета яркого болида. Скорее всего, отдельные фрагменты достигли поверхности, и впоследствии они могут быть найдены", - привела пресс-служба слова научного сотрудника Астрономического центра Физического института им. П. Н. Лебедева Сергея Дроздова.