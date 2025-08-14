Высота орбиты станции составила 416,7 км над поверхностью Земли, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали, подняв ее на 1,7 км. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-30" включились в 07:28 мск и проработали чуть меньше 11 минут, выдав импульс величиной 1 м/с. "В результате высота орбиты станции составила 416,7 км над поверхностью Земли", - добавили в госкорпорации.

На МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС на МКС), Сергей Рыжиков и Олег Платонов, астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и Джонни Ким, а также астронавт JAXA Кимия Юи.