МКС, 16 августа. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий поделился секретом гастрономических предпочтений жителей станции. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Роскосмоса.

"Я люблю напиток "Северная вишня" - это морс - плавленый шоколадный сыр "Карат" и "Форель радужную", - сообщил он.

В космическом меню есть блюда на любой вкус: от борща до творога с орехами. Даже если космонавты порой и скучают по домашней еде, меню на борту МКС довольно разнообразное.

Алексей Зубрицкий прибыл на МКС в составе 73-й долговременной экспедиции 8 апреля. Помимо обязанностей бортинженера МКС, Зубрицкий взял на себя руководство корпунктом ТАСС на станции. Александр Гребенкин прилетел на МКС на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-8 и бортинженера МКС-71 и находился на станции с 5 марта по 25 октября 2024 года. Олег Артемьев стал вторым спецкором ТАСС на МКС на время своей второй миссии на станции с 18 марта по 29 сентября 2022 года. Олег Платонов прибыл на МКС 2 августа в составе миссии SpaceX Crew-11.