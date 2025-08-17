Его размеры составляют около 53 м

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Астероид 2025 PM, открытый в 2025 году, прошел мимо Земли на расстоянии около 1 млн км, что более чем в 2,5 раза превышает дистанцию до Луны. Его размеры уточнены и составляют порядка 53 м, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Орбита астероида 2025 PM хорошо изучена, и угрозы столкновения с Землей нет. Сегодня в 12:03 по московскому времени он прошел мимо нашей планеты на прогнозируемом расстоянии. Последние наблюдения позволили уточнить его диаметр, который оказался немного больше ранних оценок", - отметили в лаборатории.

По данным специалистов, ближайшее крупное сближение с околоземным объектом ожидается во второй половине сентября. Тогда мимо Земли на расстоянии около 1 млн км пролетит астероид 2025 FA22 диаметром около 200 м.