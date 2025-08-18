Явление будет доступно для наблюдения на всей территории страны примерно за час до восхода Солнца

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Парад планет можно будет увидеть на небе северного полушария в ночь на 19 августа: Меркурий, Венера и Юпитер, а также Луна образуют заметную линию над восточным горизонтом. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"На небе можно будет наблюдать парад планет. Сразу четыре ярких небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна, выстроятся сегодня ночью в одну линию на небе северного полушария", - отметили в лаборатории.

Явление будет доступно для наблюдения на всей территории страны примерно за час до восхода Солнца. Венера и Юпитер находятся рядом уже около двух недель, а Меркурий присоединился к ним пару дней назад. "Луна же окажется в нужной позиции только на одну сегодняшнюю ночь и уже завтра переместится в соседний участок неба, сломав строй небесных тел", - отметили ученые.

Чтобы увидеть полный парад, важно дождаться Меркурия, который появится низко над горизонтом незадолго до рассвета. В Москве оптимальное время наблюдения - около 04:00 мск.

Помимо парада, в небе можно будет увидеть метеоры из потока Персеидов, добавили в лаборатории.