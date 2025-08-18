Он был приурочен к 180-летию Русского географического общества

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Роскосмос к 180-летию Русского географического общества (РГО) организовал уникальный телемост между Международной космической станцией и пещерой Крубера в Абхазии, которая является самой глубокой мире. Об этом сообщили в госкорпорации.

"С борта МКС космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий поздравил членов Российского географического общества, которые находятся на глубине 2 176 метров под землей, со 180-летием РГО и Днем географа. Для организации сеанса пришлось проложить оптоволоконный кабель под землю для обеспечения стабильного сигнала и возможности общения космонавта с членами подземной экспедиции", - говорится в сообщении.

Зубрицкий в ходе телемоста отметил, что исследователей космоса и пещер многое объединяет.

"Работать приходится автономно, в замкнутом пространстве, и космонавты, и спелеологи проводят научные эксперименты. Исследования, проведенные на глубине, достойны уважения и могут помочь в исследовании дальнего космоса", - сказал он.

Как добавил председатель отделения РГО в Республике Крым Геннадий Самохин, цель телемоста - показать технологические возможности географического общества по организации связи в экстремальных точках, символически соединив глубины Земли и космические высоты.