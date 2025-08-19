По словам космонавта, он не нуждается в дополнительной мотивации, чтобы продолжать заниматься своим делом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Герой России командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, которому принадлежит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, выразил готовность летать в космос до тех пор, пока его семья не возражает.

"Я в другом контексте пока свою жизнь не рассматриваю. Я хочу летать. Я буду летать до тех пор, пока мне семья не скажет "стоп" в силу разных причин или по физическим каким-то ограничениям", - поделился Кононенко с ТАСС на полях "Фестиваля новых медиа".

По словам космонавта, он не нуждается в дополнительной мотивации, чтобы продолжать заниматься своим делом. "Это моя любимая работа. Я занимаюсь тем, что мне нравится и к чему я стремился в этой жизни. Поэтому дополнительной какой-то мотивации мне не нужно", - подчеркнул Герой России.

Кононенко обновил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе 4 февраля 2024, во время работы на борту Международной космической станции. 5 июня того же года он стал первым жителем Земли, который суммарно провел в космосе 1 000 дней. Завершив свою пятую экспедицию, Кононенко установил новый мировой рекорд, суммарно проведя в космосе 1 111 дней.