В них входит создание новой орбитальной станции и транспортного корабля, сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Герой России командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко назвал создание новой орбитальной станции и нового пилотируемого транспортного корабля приоритетными направлениями развития российской космонавтики.

"Если говорить про пилотируемый космос, то это создание нового корабля и новой орбитальной станции. Потому что МКС уже потихоньку отрабатывает свой срок. Сведение с орбиты еще обсуждаемо, но это уже не десятилетия, а ближайшее десятилетие. Поэтому России нужно создавать новую станцию, для того чтобы не было перерывов в пилотируемых полетах. Мы по-прежнему должны оставаться в низкой орбите вокруг Земли для того, чтобы отрабатывать технологии будущих межпланетных перелетов", - поделился Кононенко во время встречи с журналистами в рамках проекта "Фестиваль новых медиа".

Также космонавт поделился мнением о космическом корабле "Союз" в сравнении с аналогами. "С точки зрения кораблей тот же [Илон] Маск использует старые технологии, ничего там особенного нет. Ничего кардинального с точки зрения служебного борта и кораблей не сделано. А так корабль Маска современный. Наш "Союз" внешне, конечно, достаточно устарелый, но он модернизируется. Это корабль 21-го века. Он цифровой, большинство приборов уже заменены [на современные]", - отметил он.