Глава Роскосмоса отметил, что проект биологического спутника реализуется совместно с Российской академией наук и Институтом медико-биологических проблем

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Изучение результатов работы биологического спутника "Бион-М" №2 позволит исследовать возможность запуска людей на полярную орбиту, рассматриваемую среди прочих вариантов для размещения Российской орбитальной станции. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире телеканала "Россия 24".

"Это новая орбита - полярное наклонение по сравнению с орбитой МКС. Возможно, дополнительная радиация на 30%. Важно понимать, как это будет воздействовать на живой организм до того, как мы будем рисковать здоровьем человека. <…> Проект биологического спутника "Бион-М" №2 реализуется совместно с Российской академией наук и Институтом медико-биологических проблем для того, чтобы изучить воздействие космического пространства на живой организм на этом наклонении. Если никаких проблем не возникнет, то мы сможем уже рассматривать варианты запуска людей на это наклонение", - сказал Баканов.

Биологический спутник "Бион-М" №2, запуск которого запланирован на вечер 20 августа, пробудет на орбите месяц и приземлится в степях Оренбургской области 19 сентября. Аппарат массой 6,4 тонны планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту наклонением 96,6 градуса, где уровень космической радиации на треть выше, чем на сегодняшней орбите МКС - таким образом планируется проверить ее безопасность для человека.