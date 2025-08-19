Баканов: при проектировании РОС создается ее цифровой двойник

Гендиректор Роскосмоса отметил, что долгое время обсуждались планы запустить РОС на полярную орбиту с наклонением около 97 градусов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Цифровой двойник Российской орбитальной станции создается вместе с проектированием самой станции. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Она разрабатывается РКК "Энергия", более того, ряд отечественных цифровых решений при проектировании используется для того, чтобы весь цикл был оцифрован и у нас был цифровой двойник данной разработки", - сказал он.

В РФ идут работы над перспективной Российской орбитальной станцией (РОС). Долгое время обсуждались планы запустить РОС на полярную орбиту с наклонением около 97 градусов. Это позволило бы наблюдать с борта всю территорию РФ и стратегически важный Севморпуть, но вместе с тем принесло бы новые риски, связанные с радиацией и другими факторами.