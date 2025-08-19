Биологический спутник пробудет на орбите месяц и приземлится в степях Оренбургской области 19 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Запуск биологического спутника "Бион-М" №2 нужен для анализа уровня воздействия космической радиации на организм человека. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Воздействие космического пространства, различных радиационных поясов на живой организм - это краеугольный камень. <...> Мы должны все детально изучить, какое будет воздействие на организм человека, и только после этого принимать решения, потому что перед Марсом ряд радиационных поясов, которые, по оценкам наших ученых, могут привести к лучевой болезни, если организм человека до Марса долетит и обратно. И вот эти все выводы как раз и нужно будет делать на основании таких проектов, как "Бион", - отметил Баканов.

Биологический спутник "Бион-М" №2, запуск которого запланирован на вечер 20 августа, пробудет на орбите месяц и приземлится в степях Оренбургской области 19 сентября. Аппарат массой 6,4 тонны планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту наклонением 96,6 градуса, где уровень космической радиации на треть выше, чем на сегодняшней орбите МКС - таким образом планируется проверить ее безопасность для человека.