КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с биологическим спутником "Бион-М" №2 установлена на стартовый стол перед запланированным на среду пуском, передает корреспондент ТАСС с площадки №31 космодрома Байконур.

Фермы обслуживания сведены, теперь специалистам предстоит начать работы по графику первого стартового дня. Предстоящий пуск намечен на поздний вечер среды - на борту "Биона" в космос отправятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, а также растения, грибы, лишайники и клеточные культуры.

Аппарат массой 6,4 т планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту наклонением 96,6 градусов, где уровень космической радиации на треть выше, чем на сегодняшней орбите МКС - таким образом планируется проверить ее безопасность для пилотируемых полетов.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый модернизированный спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.