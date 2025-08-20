На борту "Биона-М" находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 августа. /ТАСС/. Государственная комиссия допустила к заправке и пуску ракету-носитель "Союз-2.1б" с биоспутником "Бион-М" №2. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету "Союз-2.1б" с биологическим спутником "Бион-М" №2", - говорится в сообщении госкорпорации. Намеченный на 20:13 мск старт станет четвертым в этом году пуском ракеты с Байконура.

На борту "Биона-М" находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос отправятся грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних исследовательских спутниках.

Цель проекта - изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции. Результаты исследований лягут в основу методов защиты и обеспечения пилотируемых полетов в космос, в том числе за пределы низкой околоземной орбиты.