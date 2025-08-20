Ожидается, что аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 августа. /Корр. ТАСС Илья Врубель/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с биологическим спутником "Бион-М" №2 стартовала с площадки №31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС.

Примерно через девять минут "Бион" будет выведен на орбиту. Ожидается, что аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

На борту биоспутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних исследовательских спутниках.