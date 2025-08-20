Ожидается, что аппарат проведет в космосе 30 суток

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 августа. /Корр. ТАСС Илья Врубель/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на околоземную орбиту биологический спутник "Бион-М" №2, передает корреспондент ТАСС с космодрома Байконур.

Старт ракеты прошел в 20:13 мск с байконурской площадки №31 (стартовый комплекс "Восток"). Ожидается, что аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

Цель проекта - изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции. Результаты исследований лягут в основу методов защиты и обеспечения пилотируемых полетов в космос, в том числе за пределы низкой околоземной орбиты.

Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Андреев-Андриевский, основной пул данных планируется проанализировать в течение года после приземления спутника.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.