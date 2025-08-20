В космос запустили ракету с символикой ВЭФ

Пуск выполнили специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с логотипом юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялся на космодроме Байконур. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя организационного комитета ВЭФ Юрия Трутнева.

"Сегодня стартовала ракета-носитель, брендированная в честь ВЭФ-2025. Убежден, наша страна будет двигаться вперед в своем технологическом развитии. Поручение президента России Владимира Владимировича Путина об опережающем развитии Дальнего Востока будет выполняться в полном объеме, что позволит стимулировать экономику и улучшить качество жизни наших граждан", - сказал Трутнев.

Пуск выполнили специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос". Ракета-носитель вывела на полярную орбиту космический аппарат "Бион-М" № 2 - это большая медико-биологическая лаборатория. В результате будут изучены некоторые аспекты воздействия условий полярной орбиты, близких к условиям дальнего космоса.

"Запуск ракеты с символикой десятого, юбилейного, Восточного экономического форума - знаковое событие, подчеркивающее роль ВЭФ как стратегической площадки для развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.