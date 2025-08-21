Весь месяц планета будет находиться вблизи полуночи высоко над южным горизонтом, отметили в пресс-службе Московского планетария

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сатурн станет особенно ярким и визуально крупным благодаря противостоянию с Солнцем 21 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"[В момент противостояния с Солнцем 21 сентября] Сатурн будет сиять максимально ярко и будет обладать наибольшим видимым размером", - сообщили ТАСС в планетарии, уточнив, что весь сентябрь планета находится вблизи полуночи высоко над южным горизонтом.

Кольца Сатурна в 2025 году стали практически невидимыми для жителей Земли из-за того, что наша планета дважды (в марте и ноябре) проходит вблизи их плоскости.

"Они остаются практически незаметными в течение всего года. Поэтому и осенью (в сентябре-октябре), и зимой (в декабре-январе) в телескоп можно будет наблюдать лишь тонкую полоску вдоль экватора Сатурна", - отметили астрономы.