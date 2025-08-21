На борту запущенного биоспутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Биологический спутник "Бион-М" №2, запущенный вечером 20 августа с космодрома Байконур, работает штатно - все живые организмы начали космическое путешествие. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"По телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе напомнили, что запуск состоялся благодаря общим усилиям госкорпорации, Российской академии наук и ее Института медико-биологических проблем.

"Мы хотим поблагодарить Российскую академию наук и лично Геннадия Яковлевича Красникова, Институт медико-биологических проблем РАН и лично Олега Игоревича Орлова за то, что наша совместная миссия стала возможной", - подчеркнули там.

На борту запущенного биоспутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних исследовательских спутниках.

Цель проекта - изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции. Результаты исследований лягут в основу методов защиты и обеспечения пилотируемых полетов в космос, в том числе за пределы низкой околоземной орбиты.

Возвращение аппарата намечено на 19 сентября - посадка ожидается в степях Оренбуржья. Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Андреев-Андриевский, основной пул данных планируется проанализировать в течение года после приземления спутника.