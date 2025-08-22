Это говорит о необычайно сложной и длинной истории образования этого небесного тела на окраинах Солнечной системы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Международный коллектив планетологов обнаружил в образцах материи с астероида Бенну, доставленных на Землю миссией OSIRIS-REx, зерна пыли, попавшие в Солнечную систему из межзвездной среды. Это говорит о необычайно сложной и длинной истории образования этого небесного тела на окраинах Солнечной системы, сообщила пресс-служба Университета штата Аризона (UoA).

"Проведенный нами анализ показывает, что прародитель Бенну сформировался на дальних окраинах Солнечной системы, за орбитами Юпитера и Сатурна. Он содержал в себе частицы пыли, порожденные давно погибшими звездами из других регионов Галактики, а также органику с аномальной долей изотопов, которая предположительно возникла в межзвездной среде", - пояснила доцент UoA Джессика Барнс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Планетологи совершили это открытие при всестороннем изучении проб с "астероида судного дня" Бенну, которые были доставлены два года назад на Землю миссией НАСА OSIRIS-REx. Ученые проанализировали при помощи масс-спектрометров химический и изотопный состав большого числа зерен пыли и минералов, присутствующих в этих образцах астероидной материи, что позволило им уточнить место и историю формирования прародителя данного небесного тела.

С одной стороны, этот анализ подтвердил, что Бенну, как и астероид Рюгу, изученный японским зондом "Хаябуса-2", действительно содержит в себе первичную материю Солнечной системы и при этом он является одним из самых примитивных астероидов, изученных планетологами. С другой стороны, ученые обнаружили, что материя "астероида судного дня" заметно отличается по свойствам от аналогичных характеристик для Рюгу, что отражает сложную историю эволюции прародителя Бенну.

Так, ученые обнаружили в пробах его материи частицы и органические молекулы, возникшие в межзвездной среде, а также застывшие "капли" расплавленных пород и молекулы силикатов, указывающих на то, что данный древний астероид неоднократно подвергался воздействию тепла и жидкой воды. Это, как предполагают исследователи, указывает на то, что прародитель Бенну столкнулся с другим древним небесным телом, что частично разрушило его и привело к формированию изученного OSIRIS-REx объекта.

При этом ученые также обнаружили свидетельства того, что многие водные минералы в недрах Бенну неоднократно формировались, растворялись и заново образовались при очень длительных взаимодействиях с теплой жидкой водой. Это указывает на неожиданно долгую и богатую историю химической эволюции материи в недрах древних малых небесных тел, источником энергии для которой, как предполагают планетологи, служили распады радиоактивных элементов или периодические столкновения прародителя Бенну с небольшими астероидами.

Об астероиде Бенну

Астероид Бенну (1999 RQ36) представляет собой одно из самых крупных малых небесных тел, чьи орбиты проходят в опасной близости от Земли. Долгое время астрономы считали, что он представляет собой одну из главных космических угроз для существования цивилизации и жизни на Земле. Эти соображения послужили одной из причин отправки к Бенну миссии НАСА OSIRIS-REx, достигшей астероида в декабре 2018 года.

Первые снимки, полученные камерами этого космического аппарата, неожиданно указали на то, что поверхность Бенну усеяна крупными булыжниками, а его породы содержат большое количество воды. Это сделало его особенно интересным с точки зрения изучения того, как формировалась Солнечная система, и породило массу споров по поводу того, как поверхность 1999 RQ36 приобрела ее текущий вид.