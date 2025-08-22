В Роскосмосе рассказали, что в ходе тренировок командир отряда космонавтов на тренажерах российского сегмента МКС выполнил работы с управляющим лэптопом, действия по техобслуживанию систем жизнеобеспечения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Герой России командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, которому принадлежит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, возобновил тренировки после периода восстановления, сообщили в Роскосмосе.

Кононенко обновил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе 4 февраля 2024 года, во время работы на борту Международной космической станции. 5 июня того же года он стал первым жителем Земли, который суммарно провел в космосе 1 тыс. дней. Завершив свою пятую экспедицию, Кононенко установил новый мировой рекорд, суммарно проведя в космосе 1 111 дней.

"В сентябре 2024 года Олег Кононенко вернулся с МКС. Этот полет космонавта стал рекордным по длительности работы российских членов экипажа на МКС. Командир отряда космонавтов провел на орбите 374 суток", - сказали в госкорпорации.

Сам Кононенко рассказал, что основная особенность тренировок на этом этапе состоит в том, что начиная со второго и последующих полетов он занимается вместе с инструктором. "Начиная со второго полета, мы вместе с инструкторами обсуждаем предстоящие задачи. Я привношу какие-то элементы своего опыта, делюсь мнением, как лучше выполнить ту или иную работу", - поделился космонавт, слова которого приводятся в сообщении.

В Роскосмосе рассказали, что в ходе тренировок Кононенко на тренажерах российского сегмента Международной космической станции выполнил работы с управляющим лэптопом, действия по техобслуживанию систем жизнеобеспечения, а также включение и отключение системы обеспечения кислородом "Электрон" и системы "Воздух".

Ранее на полях "Фестиваля новых медиа" Кононенко рассказал, что не представляет свою жизнь без полетов и "будет летать до тех пор, пока семья не скажет "стоп" в силу различны причин".