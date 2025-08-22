Начало полномасштабной эксплуатации запланировали на 2028 год

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Роскосмос придерживается планов провести в декабре первый испытательный пуск перспективной ракеты "Союз-5". Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Да, планируем на декабрь, все в силе", - ответил Баканов на вопрос ТАСС, каковы на данный момент планы Роскосмоса относительно первого пуска.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек". Первый пуск намечен на конец декабря 2025 года, а начало полномасштабной эксплуатации запланировано на 2028 год.