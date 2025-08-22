Спецкору ТАСС исполнилось 33 года

МКС, 22 августа. /ТАСС/. Спецкору ТАСС, космонавту Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексею Зубрицкому 22 августа исполнилось 33 года. По случаю своего дня рождения он приготовил праздничный торт, поделившись кадрами кулинарного процесса.

Зубрицкий рассказал, что основой для торта стала медовая коврижка, доставленная кораблем "Прогресс" - она является одним из традиционных ингредиентов для создания тортов на борту станции. "Кроме того, в число ингредиентов входят банановый пудинг, сгущенное молоко и творог", - добавил он.

Космонавт отметил, что хотел бы отметить праздник с семьей, но "такая уж работа". "Я думаю, не многие могут похвастаться, что отмечали день рождения в космосе. На МКС ресторан с самым лучшим видом, который только может быть", - сказал он.

Зубрицкий прибыл на МКС в составе экспедиции МКС-73 на ТПК "Союз МС-27" 8 апреля. Это его первый космический полет. Завершение 73-й длительной экспедиции МКС планируется на декабрь.