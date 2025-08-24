Корабль прибудет на орбитальную станцию 25 августа

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с грузовым кораблем Cargo Dragon для пополнения запасов на Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 33-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:45 по местному времени (09:45 мск). Как ожидается, Cargo Dragon прибудет на орбитальную станцию 25 августа.

Среди полезных грузов, которые корабль доставит на МКС, продовольствие и оборудование для проведения научных работ, в том числе материалы для биопринтера и стволовые клетки для исследований.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.