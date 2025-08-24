SpaceX отменила запуск прототипа корабля Starship из-за технических неполадок

Информации о новой дате запуска пока не приводится

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отменила намеченный на 24 августа запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет в связи с возникшими техническими неполадками.

Старт был запланирован на 19:30 по времени восточного побережья (02:30 мск) с космодрома Starbase в штате Техас. "Отменяем сегодняшний полет Starship для того, чтобы дать время устранить неполадки с наземными системами", - написала компания в X.

Информации о новой дате запуска пока не приводится.