SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship из-за непогоды

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отменила намеченный на понедельник запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Старт был запланирован на 19:59 по времени восточного побережья (02:59 мск) с космодрома Starbase в штате Техас. "Плохие новости, запуск сегодня (25 августа - прим. ТАСС) не состоится из-за погодных условий", - сказал ведущий трансляции, которая велась на странице SpaceX в X.

Это уже вторая отмена запуска Starship за последние два дня. Старт прототипа корабля 24 августа был отменен из-за технической неисправности наземных систем. Теперь в компании надеются повторить попытку запуска 26 августа.