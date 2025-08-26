На Солнце произошли две сильные вспышки

Первая длилась 33 минуты, а вторая - 24 минуты

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Две вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце в ночь на 26 августа. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"26 августа в 03:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N00E89) зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 33 минуты. <…> в 03.45 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N02E87) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 24 минуты", - сказали в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.