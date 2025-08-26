За ночь активность Солнца возросла, и, "исходя из текущих тенденций, должна в течение суток пробить высший уровень X"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новая вспышка предпоследнего класса мощности, примерно равная произошедшей ранее крупнейшей за два месяца, зафиксирована на Солнце во вторник. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Новая сильная вспышка зарегистрирована на Солнце в 08:25 по мск", - говорится в сообщении. По рентгеновской шкале балл события составил M4.52. Исследователи отметили, что за ночь активность звезды возросла, и, "исходя из текущих тенденций, должна в течение суток пробить высший уровень X".

Кроме того, по словам ученых, активные солнечные центры за сутки переместились, и часть из них находится в 50 градусах от линии Солнце - Земля. "По умолчанию такое угловое смещение все еще считается безопасным, но уже не абсолютно, а лишь с некоторым запасом прочности", - отмечается в сообщении.

Ранее в ИПГ сообщили ТАСС о вспышках М3.3 и М1.3, произошедших в ночь на вторник.