За ночь активность Солнца возросла, поэтому в течение суток возможны вспышки самого высокого класса Х

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности, ставшая четвертой 26 августа, зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"26 августа в 17:07 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (S21E26) продолжительностью 45 минут", - сказали в институте.

Ранее сообщалось о вспышках М3.3, М1.3 и М4.5.

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточняют, что за ночь активность Солнца возросла, поэтому в течение суток возможны вспышки самого высокого класса Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.