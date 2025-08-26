SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом Starship в испытательный полет

Предыдущие три запуска в 2025 году завершались потерей корабля

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет. Трансляция ведется на странице компании в X.

Ракета стартовала в 19:30 по времени восточного побережья (02:30 мск) с космодрома Starbase в штате Техас. Предыдущие три запуска в 2025 году завершались потерей корабля. Во время десятого полета компания решила не ставить перед собой задачу по контролируемому возвращению ускорителя на стартовую площадку. Ожидается, что он должен замедлиться и мягко приводниться в Мексиканском заливе.

Корабль попытается вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Кроме того, в компании хотят протестировать улучшения, направленные на повышение надежности Starship во время возвращения на Землю. Как ожидается, полет аппарата продлится около часа и завершится приводнением в водах Индийского океана.

Изначально запуск был запланирован на 24 августа, однако за несколько минут до старта компания отменила пуск, объяснив такой шаг неисправностью наземных систем. 25 августа запустить аппарат помешала неблагоприятная погода.

15 марта глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года запустит Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Главная же цель, которую преследует предприниматель, заключается в создании самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.