На Солнце произошла сильная вспышка

Она длилась 23 минуты

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики.

В субботу в 17:23 мск в группе пятен 4195 (S19W08) зарегистрировали вспышку M1.3, которая длилась 23 минуты, укзаали там.

Солнечные вспышки исходя из мощности рентгеновского излучения разделены на несколько классов: A, B, C, M и X. Так, минимальный класс A0.0 соответствует мощности этого излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующему классу она увеличивается в 10 раз. Эти вспышки могут сопровождать выбросы плазмы Солнца, чьи облака могут провоцировать магнитные бури на Земле.