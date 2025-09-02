Мантуров: РФ рассматривает совместные с КНР проекты в сфере освоения космоса

Речь идет не только о пилотируемой космонавтике, но и о полноценном развитии научной деятельности в космическом пространстве, подчеркнул первый вице-премьер

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Москва заинтересована в совместных российско-китайских проектах в сфере освоения космоса. При этом интерес со стороны России касается не только пилотируемой космонавтики, но и полноценного развития научной деятельности в космическом пространстве, подчеркнул первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Мы рассматриваем достаточно активно сейчас космос. Здесь мы заинтересованы в максимально широких перспективных проектах, которые дают возможность осваивать не только пилотируемую космонавтику. Это и в том числе развитие научной деятельности в космосе, освоение и развитие лунной программы", - объяснил Мантуров в комментарии "Известиям".

Он напомнил, что в целом повестка сотрудничества у Москвы и Пекина сегодня весьма широкая: "Это и базово - энергетическая сфера, и, что касается промышленной кооперации, автомобилестроение, и энергетическое машиностроение".