Диски вокруг черных дыр имеют плоскую форму

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ им. М. В. Ломоносова доказали, что аккреционные диски вокруг черных дыр в двойных рентгеновских системах имеют плоскую форму, сопоставив теоретические расчеты с данными наблюдений объектов с помощью телескопа IXPE. Выводы авторов имеют фундаментальное значение, так как уточняют модели этих объектов, сообщила пресс-служба МГУ.

Аккреционный диск вокруг черной дыры - это своеобразный горячий "бублик" из раскаленного газа, где частицы материи постоянно трутся друг об друга, разогреваются до сверхвысоких температур.

"Форма диска была предметом математических упражнений физиков-теоретиков: от сфероидальной до плоской, с элементами выпуклости или вогнутости верхней и нижней границ. И только сейчас, в связи с запуском поляризационного аппарата IXPE появилась возможность проверить, какую же форму имеет диск на самом деле. <…> Сравнение теоретических выводов с реальными наблюдениями показало превосходное согласие и, тем самым, предоставило доказательство плоской формы аккреционных дисков в аккрецирующих рентгеновских двойных системах", - сообщили в МГУ.

Наблюдения за черными дырами с помощью миссии Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) позволили подтвердить догадки ученых о том, что рентгеновское излучение аккреционных дисков является поляризованным. При этом их поляризация является линейной и зависит от оптической толщины диска, а также его ориентации в пространстве.

"Подтвержденный эффект приведет к фундаментальному пересмотру многих моделей аккреционных дисков из-за возможных расхождений с наблюдательными данными. <…> Это открытие позволяет подтвердить аналогичность геометрии у разных рентгеновских двойных систем. Также можно будет лучше понять физику экстремальных объектов, таких как черные дыры", - пояснили в вузе.

Результаты работы опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.