Грузовой "Прогресс" доставит космонавтам полкило чеснока и 5 кг грейпфрутов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32" доставит на Международную космическую станцию (МКС) пищу для экипажа, в том числе около девяти килограммов цитрусовых и полкило чеснока. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

"В корабль идет полкило чеснока, килограмм лимонов, апельсины - почти три кило, больше пяти килограмм грейпфрутов и по четыре килограмма яблок и лука репчатого", - рассказал он.

Специалист отметил, что на МКС планируется запустить не только свежие фрукты, но и сублимированную пищу, а также разнообразные консервы, напитки, соусы и приправы, в том числе два вида кетчупа - "шашлычный" и "лечо".

Экипаж орбитальной лаборатории питает особую любовь к острой и пряной пище, так как в условиях невесомости человек начинает несколько иначе воспринимать вкусы и запахи. Так, без дополнительной остроты обычная еда может показаться пресной и безвкусной. При этом, как сообщали в Центре подготовки космонавтов (входит в Роскосмос) в августе, чеснок включается в рацион только при согласии всего экипажа.

Кроме того, на станции очень любят цитрусовые - как рассказывал в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, по прибытии очередного грузовика мякоть фруктов съедается, а корочки экипаж мнет, распыляя в воздухе эфирные масла и создавая тем самым приятный аромат.

Если запуск "Прогресса" приходится в недели перед Новым годом, специалисты стараются доставлять космонавтам мандарины, но это удается не всегда - популярный праздничный фрукт капризен в хранении.

О предстоящем запуске "Прогресса"

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" с 31-й площадки космодрома Байконур намечен на 11 ноября.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который был создан специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов, например, топлива, научного оборудования, кислорода, воды и продовольствия, а также для корректировки ее орбиты.