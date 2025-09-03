Комету C/2025 A6 в октябре можно будет увидеть в бинокль

Объект достигнет максимума яркости к ноябрю

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Комета C/2025 A6 Lemmon, яркость которой вырастет осенью, будет наблюдаться с помощью бинокля и любительского телескопа. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета (НГУ).

Объект C/2025 A6 Lemmon был открыт 3 января 2025 года. Ожидается, что к октябрю-ноябрю он наберет достаточную яркость, чтобы быть заметным на небе. Наблюдать комету можно будет на небе России и других стран Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах, уточнил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

"На данный момент это самая яркая ожидаемая комета осени 2025 года, в октябре-ноябре ее яркость должна достигнуть примерно 6 звездной величины. <…> В это время комету должно быть хорошо видно в любительские телескопы и даже в бинокли", - сообщили в НГУ.

Объект можно увидеть во второй половине ночи, под утро она будет занимать высоту в 40-45 градусов над горизонтом. С 15 по 22 октября она переместится с утренней части неба на вечернюю, где будет видна по вечерам до середины ноября. При этом к 8 ноября комета достигнет максимума яркости (восьмой звездной величины).

"В конце октября и начале ноября (как раз около максимума яркости) видимость будет неплохой, а затем комета начнет все сильнее снижаться, пока наконец не перестанет быть видна", - пояснили в НГУ.

В октябре и ноябре на небе России в любительский телескоп также можно наблюдать комету C/2025 К1 ATLAS. Ее яркость ожидается на уровне 9-10-й звездной величины.

"Комету можно будет увидеть низко над горизонтом по утрам в последние дни октября и начале ноября, а затем, после прохождения Луны, с середины и до конца ноября <…> она будет видна высоко в небе большую часть ночи", - говорится в сообщении.