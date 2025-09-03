Космонавт Песков: в космосе сильно меняется восприятие пространства

По его словам, очень сложно объяснить, насколько сильно в условиях невесомости преображается относительно тесный корабль Crew Dragon

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Восприятие окружающего пространства очень сильно меняется в условиях невесомости. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Кирилл Песков, вернувшийся на Землю после пятимесячного полета на МКС.

"Для меня стало неожиданностью то, насколько сильно меняется восприятие окружающего пространства. Если на Земле мы оперируем понятием площади какого-то помещения, то в невесомости мы уже оперируем понятием объема", - сказал он на послеполетной пресс-конференции в ТАСС.

По словам космонавта, очень сложно объяснить, насколько сильно в условиях невесомости преображается относительно тесный корабль Crew Dragon. "Ты можешь перемещаться не только в одной плоскости, а этих плоскостей здесь бескрайнее множество. И это эмоционально добавляет очень много пространства, так скажем - оно технически, понятно, не меняется, но воспринимаешь ты его иначе. И это было сюрпризом", - добавил Песков.

Он отметил, что это ощущение особенно контрастирует с первыми впечатлениями от тренажеров кораблей. "Когда я только поступил в отряд, мы приходили на тренажеры кораблей, на тренажерные станции, и тогда оказалось, что довольно-таки тесновато в этих объемах - как же люди там так подолгу работают?" - вспомнил космонавт.

Кирилл Песков - шестой в истории МКС россиянин, совершивший полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Космонавт вернулся на Землю 9 августа 2025 года на пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-10. Продолжительность его полета составила 147 суток.