Россияне смогут наблюдать ее в любительские телескопы в созвездии Волопас

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Расстояние между кометой С/ 2025 A6 (Lemmon) и Землей сократится до минимума 21 октября и составит около 90 миллионов километров. Россияне смогут наблюдать ее в любительские телескопы в созвездии Волопас, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Наклон ее орбиты позволит в октябре и ноябре наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. Она будет видна на вечернем небе.

"21 октября 2025 года комета C/2025 A6 (Lemmon) пройдет на ближайшем от Земли расстоянии - около 90 млн км. Она будет видна в созвездии Волопас. Для наблюдения можно использовать любительский телескоп", - сказала астроном в разговоре с ТАСС.

К 8 ноября объект достигнет максимальной яркости (8 звездной величины), что позволит наблюдать его в бинокль.

"Сейчас, в начале сентября, комета <…> располагается в созвездии Близнецы, недалеко от его ярких звезд Кастор и Поллукс и хорошо наблюдается на ночном и предрассветном небе в [профессиональный] телескоп. Осенью она пройдет по таким северным созвездиям, как Рысь, Большая Медведица, Гончие Псы, Волопас, перейдет в Змею, Геркулес, Змееносец и только к 20 ноября исчезнет на фоне вечерних сумерек", - заключила ученый.