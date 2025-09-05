При выводе аппарата на орбиту была использована ракета CZ-3C/YZ-1

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-29 для мониторинга космического пространства и технологических экспериментов. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в WeChat, старт был осуществлен в 10:34 по пекинскому времени (05:34 мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). При выводе аппарата на орбиту была использована ракета CZ-3C/YZ-1. Для носителей серии "Чанчжэн" это 592-й запуск.

Четырехступенчатая CZ-3C/YZ-1 с диаметром обтекателя 4,2 м достигает 55,6 м в длину. Она способна вывести на солнечно-синхронную орбиту до 3,5 тонны полезного груза (до 7,5 тонны на околоземную). Для ракет типа CZ-3 это 170-я миссия, а в 2025 году - 11-я.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.