Центр посетили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос), в котором завершается изготовление ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Первый вице-премьер ознакомился с производственными возможностями предприятия, текущими и перспективными проектами, а также посетил агрегатно-сварочно-сборочный цех, где ведется изготовление ракеты-носителя "Союз-5". Работа над ней находится на завершающем этапе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мероприятии также принял участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек". Первый пуск намечен на конец декабря этого года, а начало полномасштабной эксплуатации - на 2028 год.