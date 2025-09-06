Кадры опровергают выдвинутые ранее теории о том, что объект может являться инопланетным кораблем из-за аномальной яркости и величины

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Ученым из Чилийской обсерватории "Джемини" удалось сделать самые четкие изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS за все время научных наблюдений, что привело к новым выводам о ее природе и свойствах. Об этом сообщила газета Daily Mail.

"Ранние снимки демонстрировали свидетельства активности, но она была довольно слабой, поскольку комета находилась далеко от Солнца. По мере того, как 3I/ATLAS приближается к Солнцу, он все больше освещается солнечным светом, что приводит к росту количества выделяемых кометой веществ и значительно увеличивает кому и хвост кометы", - приводит газета слова астронома Марка Норриса.

Новые изображения также опровергают выдвинутые ранее теории о том, что комета может являться инопланетным кораблем из-за аномальной яркости и величины объекта.

Снимки были сделаны 27 августа, когда объект находился на расстоянии около 380 млн км от Земли. Это одни из первых цветных изображений кометы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Она является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.