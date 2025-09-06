По словам летчика-космонавта, у профессионала это занимает 1,5 года

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Подготовка любого здорового человека к полету в космос, если не запланировано выполнение миссии, может занять шесть-восемь месяцев. Об этом сообщил Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий на Фестивале науки в Минске.

"В принципе любой здоровый человек за какое-то минимальное время может пройти подготовку и выполнить космические полеты не в качестве профессионала для работы на орбите. Шести-восьми месяцев достаточно для того, чтобы человек мог выполнить полет в космос [не в рамках миссии]", - сказал он, выступая на мероприятии проекта "Наука 0+".

Вместе с тем, на процесс подготовки космонавта к полету и последующей работе на орбите уходит 1,5 года. "Перерыв между полетами занимает порядка трех лет. Надо держать себя в здоровом теле, правильно жить, питаться, готовиться, - отметил уроженец Белоруссии. - Самое тяжелое - это пройти весь процесс подготовки. У нас четыре медкомиссии в год". Как сообщил Новицкий, процесс адаптации организма к условиям невесомости занимает немного времени. "Космос, как и невесомость, враждебная для нас среда. Организм у нас устроен таким образом, что он очень быстро перестраивается и привыкает к невесомости", - поделился он.

Говоря о возможности полета человека на Марс, Новицкий предупредил об опасности воздействия радиации на космонавта. "Все зависит от уровня развития нашей техники. Полет на Марс занимает много времени. Основная опасность - радиация", - добавил он.

Фестиваль науки проходит на площадке Центрального ботанического Национальной академии наук Белоруссии. Мероприятие проводится в рамках масштабного международного проекта Открытая неделя науки стран БРИКС+, которая продлится в Минске с 6 по 13 сентября.

